De ce a primit Ionel Arsene control judiciar? Nu reprezintă pericol public

,Există probe şi indicii că Ionel Arsene a comis fapte penale, dar acesta nu prezintă pericol public". Așa au justificat magistraţii de la Tribunalul Bacău decizia de a-l plasa pe apropiatul lui Dragnea, Ionel Arsene, sub control judiciar. Dosarul preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ este plin de interceptări care îl incriminează.

Magistrații de la Tribunalul Bacău au decis să îl plaseze pe Ionel Arsene sub control judiciar pentru că nu prezintă pericol public, deși există probe că acesta a comis fapte penale. Într-una dintre interceptările făcute de procurori, care apare în dosar, Ionel Arsene îi spune unui intermediar să-i transmită lui Gheorghe Ştefan că ambii au pierdut.



"Spune-i aşa…că eu n-am nici o datorie la el … ce-o fost o … aşa… şi io şi el o pierdut…amândoi… ca să-l execute cineva pe ăla, pe BEEEPPP, acum ce fac? Eu iau pe mine…şi ce….am pierdut.” îi spunea Arsene lui Vasile Panaite, actual prefect de Neamţ şi cel pe care, susţin procurorii, Gheorghe Ştefan l-ar fi trimis să-i ceară înapoi mita lui Ionel Arsene. În aceleaşi înregistrări, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ recunoaşte că a avut o înţelegere cu Gheorghe Ştefan.



"Pentru el nu există aşa ceva, adică ţi-o spun prieteneşte, care bani, am avut o înţelegere, nu s-o putut rezolva."



Apropiatul lui Liviu Dragnea are însă şi explicaţii. Ionel Arsene le-a spus judecătorilor că de fapt, el a vrut să îl ajute pe Gheorghe Ştefan, însă nu a avut banii necesari. Mai mult, exprimarea „amândoi am pierdut” se referea la prejudicii politice suferite atât de el, cât şi de fostul edil de la Piatra Neamţ.

Preşedintele CJ Neamţ a fost reţinut săptămâna trecută pentru trafic de influenţă. El este acuzat că ar fi primit mită 100.000 de euro de la Gheorghe Ştefan. În schimbul banilor, el ar promis că intervine la fostul şef al Agenţiei Naţionale de Integritate astfel încât un adversar politic să fie declarat în incompatibilitate sau în conflict de interese. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, fostul edil nemţean i-a cerut mita înapoi. O mare parte din bani fusese deja cheltuită de Ionel Arsene, aşa că i-a înapoiat lui Gheorghe Ştefan doar 20 de mii de euro.