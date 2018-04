Cele mai puternice zodii din horoscop

Fiecare semn zodiacal are cateva trasaturi tipice, care ii confera un anume tip de personalitate.

Vezi și tu dacă semnul tău face parte din categoria zodiilor puternice!

Cele mai puternice zodii

1. Leul - regele zodiacului

Asa cum felina ce poarta acest nume este stapana junglei, asa si semnul zodiacal al Leului ocupa primul loc atunci cand vine vorba despre forta. Ambitia si energia de care nativul Leu da dovada sunt cele doua trasaturi de caracter care il ajuta sa izbandeasca in tot ceea ce isi propune. Leii pot deveni cu usurinta lideri politici sau pot fi manageri de succes. Cu toate ca le place sa fie mereu in centrul atentiei, putini sunt cei care il invidiaza. Forta lor sa sta in sarmul pe care il emana si in faptul ca atrag o multime de admiratori.

2. Scorpionul - o zodie de apa altfel

Cu toate ca, in general, zodiile de apa, asa cum sunt si Racul si Pestii, sunt sensibile si se retrag in lumea lor daca realitatea li se pare prea dura, Scorpionul este exceptia de la regula. Vorbim despre un nativ care isi va folosi toata energia pe care o poate prelua de la elementul natural care il guverneaza si va reusi sa treaca peste orice obstacol. Se stie ca nu este bine sa te pui cu un Scorpion, pentru ca el este razbunator si cu siguranta nu vei scapa de acul lui veninos!

