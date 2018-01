Bădălău, la ieşirea de la şedinţa "cu scântei" a CExN: l-a lăudat pe Tudose. Ce spune despre Dragnea

Preşedintele executiv al Partidului Social Democrat, Niculae Bădălău, a fost unul dintre cei mai vocali în şedinţa CExN, acesta prezentând şi o scrisoare cu mai multe critici, informează Realitatea TV.

"Scrisoarea este un proiect politic, colegii mei o vor analiza şi la CEX-ul următor o vom discuta. În 2019 avem două rânduri de alegeri. Am tras semnale de alarmă vizavi de partea politică a partidului", a spus Bădălău.

Preşedintele executiv al PSD nu l-a criticat pe Liviu Dragnea, dar a explicat că este "loc de mult mai bine".

"A fost o şedinţă lungă, în niciun caz tensionată. Relaţia mea cu domnul Dragnea este una de colegialitate, nu pot să îmi permit să analizez activitatea domnului preşedinte...pot spune doar că este loc de mult mai bine. Avem un preşedinte ales, care a câştigat alegerile în fruntea partidului şi pe care îl vrem în continuare în fruntea partidului.

Un eventual congres, nu uitaţi, nu schimbă nimic. Poate doar adopta o platformă. Aşa cum vă spun, am o relaţie foarte bună cu domnul preşedinte, îmi este prieten şi îl susţin. Spun că, aşa cum v-am comunicat, e loc de mai bine şi chiar astăzi premierul a fost rugat să vină cu o analiză a miniştrilor".

Bădălău l-a lăudat pe premierul Tudose, considerând că face echipă foarte bună cu Marcel Ciolacu.

"Toate lucrurile merg bine, avem extrem de multe realizări. Avem un premier bun, actual, o guvernare bună, cu care mergem înainte. Comunicarea partidului trebuie îmbunătăţită.

Premierul are toată susţinerea din partea partidului. Echipa Tudose-Ciolacu este foarte bună. Cred că România are un premier foarte capabil".

Preşedintele executiv al PSD a explicat şi că, în opinia sa, Liviu Dragnea ar trebui să fie candidatul partidului, spunând "are prima şansă" şi "are şanse reale, aşa cum am câştigat alegerile şi dânsul a condus această echipă". La întrebarea jurnaliştilor dacă ar trebui ca din partea partidului să candideze o persoană cu dosare penale, Bădălău a spus: "La funcţia de preşedinte al României oricine poate candida".