Viorica Dăncilă: „Klaus Iohannis de acum este arogant ca Victor Ponta din 2014”

Viorica Dăncilă (PSD) a făcut primele declarații, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, despre ce strategie va aborda înainte de al doilea tur, în care s-a calificat după închiderea urnelor la primult tur al alegerilor prezidențiale 2019. Dăncilă a mai spus că îl așteaptă pe Klaus Iohannis la o dezbatere 1 la 1, în următoarele două săptămâni.

„Sunt multumita de rezultat și de modul în care au acționat președinții de organizații în teritoriu, în care s-au implicat în teritoriu”, a declarat Viorica Dăncilă, la Realitatea PLUS. Despre cei care nu au reușit să atingă target-ul propus în partid, prezidențiabilul PSD a spus că se va discuta în partid, apoi se vor lua decizii în acest sens.

„Meritul e că am ținut un partid unit, ca am reusit sa ne organizam, că am făcut o campanie în mijlocul oamenilor, nu numai în mijlocul partidului, cum au făcut alții”, a mai spus Dăncilă, făcând aluzie la Iohannis.

„Am avut 22% la europarlamentare, să nu uităm că președintele partidul a fost arestat, am ținut partidul unit, am intrat in turul doi la prezidențiale”.

Despre campania înaintea celui de-al doilea tur, Dăncilă a spus că va continua să meargă în țară pentru a fi în mijlocul oamenilor și că este gata să participe la o dezbatere cu Klaus Iohannis.

„Voi continua să merg în teritoriu , să discut cu oamenii, am promis ca voi ajunge in toate județele țării.

Sunt singura solutie pentriu România. Sunt singurul candidat care să aducă echillibru și consens, pentru că nu mă bat cu un partid cum face Iohannis. Eu mă bat pentru România și pentru români, președintele este al tuturor, indiferent de culoare politică.

Îmi doresc acea dezbatere de 1 la 1 cu candidatul Iohannis. Dânsul să spună ce a făcut 5 nai, eu un an, ât am fost premier”, a declarat Dăncilă, la Realitatea PLUS.

L-a atacat pe contracandidatul său, Iohannis, pe care l-a catalogat drept arogant.

„În 2014 am văzut un Ponta arogant, în care se credea deja președintele României. Și acum un Klaus Iohannis arogant, care nu vrea să meargă în teritoriu sau la dezbateri. Îl văd acum pe Klaus Iohannis Victor Ponta din 2014”.

Întrebată despre cele două gafe din campanie, Dăncilă a răspuns că „a gresi e omenesc, mi-am asumat intotdeauna greselile. Urmăriți-l pe Iohannis să vedeți câte gafe face. Eu n-am văzut nicio gafă a domnului Iohannis sau a domnului Barna care să fie atât de mediatizate. Să înțeleg că sunt femeie și de asta sunt atât de monitorizată”.

„Eu nu am făcut niciodată vreo greșeală în ceea ce-i privește pe oameni. (...) Cu acel discurs aplicat, aceștia (Iohannis, PNL, n. red,) iau decizii împotriva oamenilor. Uitați-vă la Viktor Orban, Ludovic Orban (a greșit, dar s-a corectat imediat - n.red.) și la Iohannis cum iau decizii împotriva oamenilor”, a explicat Dăncilă.