Senatorul USR Mihai Goţiu a făcut public pe Facebook un document care demonstrează că viceprimarul Bucureştiului, Aurelian Bădulescu, îşi asumă în scris că a înjurat-o pe consiliera USR Ana Ciceală. Este vorba de procesul verbal care consemnează şedinţa de marți a Comisiei de Sănătate a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Ieşirea ar fi avut loc după ce oficialul s-ar fi enervat la întrebările opoziţiei despre stafilococul auriu de la Maternitatea Gilueşti. Consiliera USR Ana Ciceală confirmă,la rândul ei, ieşirea iseterică a viceprimarului.

„Am fost astăzi la ședința Comisiei de Sănătate a Consiliului General în care am cerut să vină Gabriela Firea și să explice care este situația de la Giulești și ce măsuri s-au luat. Evident, Primarul Capitalei nu a considerat că merită să-și piardă timpul cu un astfel de subiect, așa că l-a trimis la ședință pe omul său de încredere, pe viceprimarul Aurelian Bădulescu.” îşi începe Ana Ciceală relatarea pe Facebook.

” Timp de 2 ore l-am ascultat și pe el și pe cei de la ASSMB cum se contrazic spunând ba că Spitalul Giulești este în subordinea Primăriei, ba că Primăria nu are niciun rol și nicio responsabilitate în criza stafilococului auriu. Aurelian Bădulescu s-a încurcat atât de mult în minciuni încât nu a mai făcut față discuției, iar ședința s-a încheiat cu o criză de isterie din partea acestuia.” a continuat consiliera USR

Cum s-a finalizat criza de isterie a viceprimarului Aurelian Bădulescu a relatat pe Facebook colegul de partid al Anei Ciceală, senatorul Mihai Goţiu.

” Adjunctul Gabrielei Firea nu prea avea chef să răspundă la întrebări. După ce a zis că n-are vreo responsabilitate legată de infectarea bebelușilor, că nici nu-și asumă re-deschiderea Maternității, că ei doar consemnează ce se întâmplă (!!! păi atunci de ce mai e în subordinea PMB?), viceprimarul PSD a trecut la mitocănie. Fără nicio jenă, a început s-o înjure „de mamă” pe Ana Ciceală. Ba, mai mult, pentru „a intra în eternitate”, delegatul lui Firea a consemnat înjurătura și în procesul-verbal al ședinței Comisiei! ȘI A SEMNAT! Pentru conformitate, puteți vedea, în facsimil, copia după acest proces-verbal (din motive de GDPR, am blurat semnăturile). ”

Mihai Goţiu spune că şedinţa Comisiei de Sănătate a Consiliului general al Municipiului Bucureşti a fost convocată la cererea consilierilor USR şi avea ca principală temă situaţia bebeluşilor din Maternitatea Giuleşti.

” Cert este că Primăria nu a luat nicio măsură, că nu se consideră responsabilă pentru nimic din ceea ce se întâmplă la Giulești și că nici nu are de gând să facă măcar un control. Așadar, Gabriela Firea nu se simmte responsabilă pentru absolut nimic în legătură cu îmbolnăvirea celor aproape 40 de nou-născuți.

Din punctul meu de vedere însă, lucrurile sunt foarte clare. Responsabilitatea funcționării spitalului Giulești revine Primăriei. Acest spital are un manager, care are un contract semnat cu Gabriela Firea. Mai mult, managerul răspunde în fața ASSMB, structură aflată în subordinea Primăriei Capitalei. Așadar, ceea ce ar fi trebuit făcut este foarte clar: mai întâi un control de la primărie ca să vadă ce s-a întâmplat și cine este vinovat pentru această situație.

Apoi o sancțiune clară și fără echivoc pentru vinovați. Apoi, și cel mai important, remedierea situației dar și a cauzelor care au dus la apariția ei. Poate e nevoie de investiții, poate e nevoie de proceduri mai clare, poate e nevoie de un nou manager. Cert este că lucrurile nu pot rămâne așa. Decât dacă Gabriela Firea ține mai mult la soarta managerului pe care l-a pus în fruntea spitalului decât la soarta bebelușilor care au avut de suferit.” este concluzia consilerei USR după şedinţa primăriei.

Aurelian Bădulescu nu este la prima ieşire la adresa consilierilor opoziţiei. În iunie, la finalul unei şedinţe de Consiliu General, Bădulescu i-a numit „javre”, „fraieri”, „bulangii” şi „animale”, pe consilierii USR pentru că aceştia au votat împotriva unui proiect de hotărâre privind acordul CGMB pentru cooperarea dintre Consiliul Local Sector 4 şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, în vederea construirii unor noi imobile destinate relocării Facultăţii de Medicină Dentară.

Aurelian Bădulescu şi-a recunoscut gestul atunci. Până la această oră, nu am reuşit să îl contactăm pe viceprimarul Bădulescu în legătură cu incidentul de ieri.