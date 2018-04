Trump, după atacul din Siria: ”Misiune îndeplinită!

În mesaje publicate pe Twitter, Trump a mulţumit Franţei şi Marii Britanii „pentru înţelepciunea şi puterea armatelor lor”.

El a afirmat: „Sunt atât de mândru de armata noastră minunată”, adăugând că după ce vor fi mărite fondurile, forţele militare actuale vor reprezenta „cea mai bună armată pe care a avut-o ţara noastră vreodată”.

Trump a încheiat mesajul scriind: „Misiune Îndeplinită!”

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!