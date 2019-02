Telekom, replică pentru Pro TV în disputa retransmisiei

Telekom-Pro TV

Telekom a venit sâmbătă dimineață cu o replică în disputa iscată de prelungirea contractelor de retransmisie a programelor Pro TV.

”Suntem surprinsi de anuntul facut de Pro TV. Discutiile cu grupul media sunt in derulare si negocierile cu acesta sunt purtate in beneficiul clientilor nostri, in conditiile in care Pro TV vizeaza o crestere semnificativa a pretului”, au precizat reprezentantii Telekom Romania pentru Realitatea.net.



Replica vine după anunțil neașteptat făcut vineri de Pro TV.

Pro TV a anunțat vineri seară că, cel mai probabil, de la 1 martie, postul nu se va mai vedea în rețeaua Telekom Romania. Motivul? Contractele de retransmisie dintre PRO TV și Telekom România expiră.

Redăm mai jos comunicatul PRO TV:

"Vă informăm că în data de 28 februarie contractele de retransmisie ale PRO TV cu Telekom Romania Communications S.A. și NextGen Communications SRL vor expira. În pofida ofertelor PRO TV, Telekom și NextGen nu au agreat un nou contract.

În acest context, este posibil ca începand cu data de 1 martie canalele PRO TV să nu mai fie disponibile abonaților din rețelele Telekom și NextGen.

Toate celelalte rețele vor continua să difuzeze canalele PRO TV. PRO TV oferă în continuare canalele sale către Telekom și NextGen și depune toate eforturile astfel încât abonații acestora să poată urmări noile sezoane ale emisiunilor sale precum Românii au Talent, dar și lansările producțiilor VLAD și Cântă acum cu mine.

Pentru mai multe informații, abonații pot contacta serviciul clienți Telekom www.telekom.ro/formular-contact/, respectiv serviciul clienți NextGen www.next-gen.ro sau www.protv.ro/contact".

"PRO TV nu a menționat de ce s-a ajuns la această situație. A cerut Pro TV un preț mai mare? Nu mai e dispus Telekom să plătească prețul de până acum?

În mod surprinzător, postul face anunțul atât printr-o știre postată pe prima pagină stirileprotv.ro, cât și prin numeroase bannere publicitare postate pe site", a notat și paginademedia.ro.

Ce vor mai pierde abonații Telekom Romania, în afară de "Românii au talent":

Pro TV este singurul post TV din România care deține drepturile de difuzare ale meciurilor echipei naționale de fotbal a României din preliminariile Euro 2020, CM 2022, plus următoarea ediție a Nations League.

De asemenea, PRO TV va transmite și Euro 2020, și CM 2022.

CUM SUNT ÎMPĂRȚIȚI ABONAȚII TV ÎN ROMÂNIA (2018)

RCS&RDS - 3.700.000

TELEKOM - 1.470.000

UPC ROMÂNIA - 931.000

ORANGE TV - 418.000

FOCUS SAT - 353.000

TOTAL: 6.872.000