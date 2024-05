O călătorie de coșmar de la București la Istanbul

Deși călătoria cu trenul către Istanbul este atrăgătoare din punct de vedere al costurilor, mulți turiști români au descoperit că aceasta poate fi departe de a fi confortabilă. Cu o durată de aproximativ 20 de ore, călătoria a fost marcată de probleme tehnice serioase care au transformat-o într-un coșmar.

Pe forumurile de socializare dedicate călătoriilor în Turcia, mai multe persoane au început să împărtășească experiențele lor negative. Comentariile șocante s-au adunat rapid, dezvăluind o situație comună: lipsa aerului condiționat și problemele la sistemele de încălzire.

Una dintre principalele plângeri a fost legată de absența aerului condiționat în anumite compartimente ale trenului. „A fost groaznic... zici că mergi cu mocănița și nu vei mai ajunge vreodată... de condițiile din tren ce pot să spun... am avut cușetă de dormit și aer condiționat. Cel mai bine este cu autocarul sau mașina personală,” a relatat un călător pentru Playtech.

De ce au rămas călătorii în lenjerie intimă

Unul dintre incidentele care a atras cele mai multe reacții a fost acela în care pasagerii au fost nevoiți să rămână în lenjerie intimă din cauza unei defecțiuni la sistemul de încălzire. Această defecțiune a generat temperaturi extreme în anumite compartimente, forțând călătorii să se dezbrace pentru a face față căldurii sufocante.

„Dacă vă puteți închipui un tren internațional FĂRĂ AER CONDIȚIONAT în plină vară, acesta este. Am crezut că murim. Noroc că am avut un vagon doar pentru noi și am putut sta în chiloți. Apa la baie avea cam 60 de grade, îți rănea mâna. Fără draperii, leșinați în plin soare. Stat o grămadă în stații, găsit oameni care încercau să treacă fraudulos frontieră. Luați avionul!” a relatat o internaută.

Până în prezent, autoritățile feroviare nu au oferit un răspuns oficial la aceste acuzații și incidente. Cu toate acestea, experiențele neplăcute raportate de călători atrag atenția asupra problemelor cu care se confruntă cei care aleg această rută populară.