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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Cafeaua: beneficii și riscuri
Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru
Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, apreciată pentru efectele sale energizante și beneficiile asupra sănătății. Însă, consumată în exces, poate ascunde și riscuri. Nicole Păcuraru, explică ce spun studiile despre cafea și cum poate fi consumată în mod echilibrat pentru a ne proteja sănătatea.
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