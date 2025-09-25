Medici care fac minuni. Tratament modern pentru boala de reflux gastroesofagian

Atunci când modificarea stilului de viață și tratamentul medicamentos nu dau rezultatele așteptate și calitatea vieții este afectată, medicul gastroenterolog poate indica tratamentul printr-o procedură chirurgicală antireflux sau printr-o metodă modernă de tratament minim invaziv, ablația endoscopică antireflux a mucoasei gastrice, numită pe scurt procedura ARMA.

Această procedură nechirurgicală este realizată prin endoscopie digestivă superioară și implică îndepărtarea controlată a mucoasei stomacului, sub joncțiunea eso-gastrică. Pentru îndepărtarea mucoasei, medicul gastroenterolog utilizează plasmă de argon cu scopul de a induce o reacție de vindecare prin fibroză, care să împiedice refluxul și să amelioreze simptomele. Pentru confortul deplin al pacientului, ablația endoscopică antireflux este realizată cu analgo-sedare.

Cum se realizează tratamentul modern al bolii de reflux gastroesofagian prin procedura ARMA aflăm de la Dr. Vlad Simion, medic specialist gastroenterologie la Spitalul Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.