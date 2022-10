Dr. Ruxandra Sinescu este un chirurg plastician cu experiență, instruit în chirurgie plastică, chirurgie cosmetică, chirurgie reconstructivă, chirurgia mâinii. Reputația excelentă de care se bucură ca medic de chirurgie plastică și-a câștigat-o în Spitalului Universitar de Urgență Elias, unde coordonează Compartimentul de Chirurgie Plastică-Microchirurgie Reconstructivă, și prin pregătirea studenților în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București. Dr. Ruxandra Sinescu-Băltățeanu este fondatoare a Clinicii Project Beauty.

Dr. Ruxandra Sinescu a absolvit Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București în 2002 și a urmat Rezidențiatul de Chirurgie Plastică – Microchirurgie Reconstructivă în Spitalul Clinic de Urgență București, sub directă îndrumare a profesorului doctor Ioan Lascăr.

A parcurs toate treptele profesionale – medic rezident-specialist-primar, iar în anul 2011 a devenit coordonator al nou-inființatului compartiment de chirurgie plastică în Spitalul Universitar de Urgență Elias, pe care l-a organizat de la zero și l-a transformat într-un serviciu medical profesionist și complet funcțional.

Din 2014 este conf. univ. Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă și conduce Compartimentul de Chirurgie Plastică-Microchirurgie Reconstructivă din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Elias, ce organizează cursuri și lucrări practice pentru studenții de anul VI ai UMF „Carol Davila” și pregătește rezidenții români și străini în specialitatea de Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă.

Dr. Ruxandra Sinescu și-a câștigat experiența de chirurg plastician într-o pregătire permanentă prin multiple stagii în clinici renumite din străinătate (Washinghton DC, Koln, Milano etc), fiind membru titular al ACPR (Asociația Chirurgilor Plasticieni din România), ICOPLAST (Internațional Confederation of Plastic Surgery Societies) și unul din puținii chirurgi români membri ai prestigioasei societăți americane de chirurgie plastică ASPS (American Society of Plastic Surgery).​ ​

Dr. Ruxandra Sinescu-Băltățeanu a fondat Clinica Project Beauty, unde lucrează alături de alți chirurgi cu peste 15 ani de experiență, specializări multiple în spitale internaționale de renume.

Clinica Project Beauty reprezintă proiectul său de suflet, pe care l-a înființat în 2010, dezvoltându-l și îmbunătățindu-l constant, cu o reală înclinație spre frumos și armonie și cu o dorința statornică de autodepășire.