Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Maria Iordănescu face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: ”M-am simțit privilegiată pentru că eram și cea mai mică, și singura fată. Nu exista să plâng eu și tata să nu reacționeze, nu exista! Și el nu întreba a cui e vina, era clar că este vina băieților dacă fata lui plângea. Întotdeauna îmi ținea partea pentru că eram fată și câteodată mai venea și îmi spunea: uite, aici n-ai făcut bine, n-ai procedat bine, adică mă atenționa!” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net