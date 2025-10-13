Cum este DADDY COOL când nu-l vede nimeni? “ Eu nu spun doar lucrurile bune care se întâmplă în viața mea, eu spun și despre zilele în care mi-e greu, în care sunt prea multe pe capul meu, în care simt ca nu mai pot sa fac față, în care am prea multe de dus…sunt autentic și sunt foarte vulnerabil! Eu, ca bărbat, am spus și când am trecut prin depresie, și când am avut atacuri de panică în casă în urma divorțului, și când am rămas fără bani în urma situației prin care treceam pentru că nu eram capabil să muncesc și să fac absolut nimic!” Episodul integral poate fi vizionat pe Realitatea.net.