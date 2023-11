„Avizul dat de ministrul Boloș spune foarte clar în ce condiții pot fi mărite pensiile. Noi am solicitat o ședință de coaliție mâine (n. r. luni), pentru a lămuri această sarabandă a declarațiilor, nu atât a atacurilor la adresa PNL, suntem obișnuiți și imuni, ci faptul că o astfel de chestiune se discută în coaliție”, a spus Bogdan, la un post TV.

„Legea pensiilor trebuia să fie gata de vreun an, a fost întârziată. Era vorba despre majorarea pensiilor cu 13,8%, însemnând rata inflației pe 2022. Deci obligația pe care o are un partid responsabil, potrivit legii, de a majora pensii cu acel 13,8%.

Am văzut declarația premierului de acum, ulterior am văzut declarația ministrului Muncii, care vorbeau de o creștere de 40%. Inițial, am crezut că nu auzim bine, pentru că acest 40% l-am auzit în mandatul doamnei Olguța Vasilescu și în mandatul doamnei Dăncilă.

Acest 40% pare un prag care este în mintea PSD, indiferent de cine conduce acest partid, indiferent de perioada în care este anunțat. Nu e nicio problemă, și noi ne dorim, la fel ca fiecare om, să creștem pensiile cu cât mai mult. Că e 40%, că e 50%, că e 60%, dar nu putem face nici o sarabandă a declarațiilor populiste care să nu aibă acoperire”, a mai explicat Rareș Bogdan.

„Am participat la discuții în care se punea problema unor scoateri de facilități, ori a unor introduceri de taxe, deși noi, la preluarea guvernării împreună cu PSD, am promis că nu va fi majorată nicio taxă, că nu va crește niciun impozit. În coaliție s-a discutat responsabil și civilizat pe subiectul majorării pensiilor cu rata inflației pe 2022, respectiv 13,8%, și pe găsirea unor modalități prin care pensiile mici crească în funcție de disponibilități. Pentru că nu poți, dacă ești responsabil, lucid, echilibrat și dacă ții la țara asta și înțelegi momentele prin care trece, pentru că nu poți fi cu limbaj dublu. Nu poți să spui pe de o parte 'ieșim din deficit', 'Comisia ne sancționează', 'ni se suspendă fondurile europene', 'nu putem pune biruri pe 680 de mii de societăți comerciale', nu poți vorbi de asta, și în același timp să anunți cu nonșalanță 'creștem pensiile și cine se opune e împotriva pensionarilor'. PNL nu e împotriva pensionarilor, vă asigur. PNL vrea ca pensiile românilor să fie cât mai mari cu putință. Nivelul de trai e jos. Să ai 980.000 de pensii sub 1.200 de lei este rușinos pentru o țară europeană. Dar, în același timp trebuie să găsim soluții. Și am solicitat ministrului Boloș să găsească împreună cu doamna Bucura-Oprescu să vedem de unde luăm acești bani. (...) Noi vrem să mărim pensiile românilor, dar în același timp nu suntem de acord să punem taxe în plus pe mediul de afaceri privat, nu suntem de acord să supraimpozităm contractele de închiriere, deja mediul economic e afectat. (...) Vreau să cred că Marcel Ciolacu este un om responsabil. Un om care știe exact, pentru că a fost de două ori la Bruxelles, o dată m-am întâlnit cu domnia sa, știe exact discuțiile care au fost la Comisia Euopeană, știe că economia României fără fonduri europene intră în faliment”, a concluzionat Rareș Bogdan.