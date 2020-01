Klaus Iohannis ar putea să promulge luni bugetul pe anul 2020

Liberalii şi-au asumat răspunderea în Parlament pe proiectul de buget pe 23 decembrie.

Premierul Ludovic Orban a anunțat atunci că a acceptat o serie de amendamente printre care amânarea cu un an a pensiilor speciale pentru primari.

-Am aprobat multe amedamente care vizează îmbunătățirea bugetului în diferite domenii de activitate. Am preluat un amendament privitor la creșterea sumei pentru întreținerea drumurilor naționale. Alocasem o sumă mică și am preluat amendamentul.

-Am preluat foarte multe amendamente privind obiective de investiții importante depuse de ALDE, USR, PMP. De exemplu, finanțare pentru Autostrada Târgu Mureș - Iași- Unghieni.

-Am primit o serie de amendamente de la ALDE prin care am încercat să finanțăm proiecte de infrastructură. De exemplu, podul de la Brăila degeaba îl construiești dacă nu asiguri legătura cu Constanța.

-Amendamentele USR pentru proiecte din domeniul mediului, pentru operaționalizarea SUMAL-ului, monitorizarea transportului de masă lemnoasă.

Este vital pentru România să dea un semnal ferm că pornește lupta cu dezechilibrele economice. Vă cer să aveți încredere în acest buget.

Bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2020

-Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 a ținut cont de legea pensiilor aflată în vigoare. Am asigurat sumele necesare pentru creșterea pensiilor prevăzută în legea pensiilor. Dintre amendamentele formulate am aprobat un amendament care prevede comisionul de transmite prin intermediul Poștei Române, de la 1% la 1,1%.