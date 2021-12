Întrebat cum a intrat în centrele comerciale fără certificat verde, George Simion a spus: „Am intrat în mai multe restaurante și am comis o ilegalitate. În mai multe restaurante și în mall când am fost la o emisiune. Am zis că mă duc la televiziunea respectivă și m-au lăsat, aici e o mare problemă. Dar mulți fac așa”.

Referitor la ce s-a întâmplat în Parlament, Simion a spus: „Cu siguranță nu regret nici nu văd de ce aș regreta. Jandarmeria s-a purtat foarte profesionist și n-a lăsat lucrurile să escaladeze. Dacă dădea cu gaze sau dacă bătea protestatarii, ieșea măcel acolo”.