Gabriela Firea: Bugetul pe 2026 este „inacceptabil” în forma actuală

Sursă: Realitatea.Net

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a declarat marți, într-o postare pe Facebook, că proiectul de buget pentru anul 2026 este „inacceptabil” în forma actuală și a prezentat o serie de condiții pe care partidul le consideră esențiale în continuarea discuțiilor din Coaliție.

Firea a atras atenția asupra faptului că România a ajuns în luna martie fără un buget adoptat. „Este revoltător că am ajuns în luna martie fără un buget votat, când noi eram pregătiți cu proiecte și cifre încă dinainte să intrăm în 2026”, a scris aceasta.

Ea a acuzat diferențe între discuțiile din Coaliție și măsurile incluse ulterior de Guvern: „Una stabilim în Coaliție și alta aplică Executivul prin măsuri arbitrare.”

Finanțarea Pachetului de Solidaritate

Unul dintre punctele centrale ale mesajului este solicitarea ca Pachetul de Solidaritate să fie finanțat integral. Firea a respins varianta reducerii unor drepturi sociale: „Nu acceptăm ca ‘soluția’ să fie tăierea drepturilor celor mai vulnerabili. Este strigător la cer să nu se găsească 119 lei/lună pentru copiii cu handicap, în timp ce se acordă deduceri de 400 euro/an pentru jucătorii la bursă!”

Programele de investiții locale și creșterea salariului minim

Europarlamentarul a subliniat importanța programelor Angel Saligny, CNI și PNDL pentru dezvoltarea comunităților: „Aceste programe sunt motorul dezvoltării locale. Fără ele, România stagnează.”

Firea a cerut menținerea bugetelor locale cel puțin la nivelul anului trecut, argumentând că administrațiile locale au nevoie de stabilitate financiară: „Primarii și președinții de Consilii Județene nu pot fi lăsați fără resurse. Aleșii locali sunt legătura directă cu cetățenii.”

PSD solicită ca majorarea salariului minim de la 1 iulie să fie prevăzută explicit în proiectul de buget. „Salariul minim trebuie să crească de la 1 iulie și trebuie să se regăsească clar în proiectul bugetului”, a transmis Firea.

Consiliul Politic Național și bilanțul guvernării

Gabriela Firea a anunțat că duminica viitoare PSD va prezenta bilanțul celor opt luni de guvernare Bolojan, în cadrul Consiliului Politic Național:

„Mii de lideri PSD vor decide viitorul nostru politic. PSD nu va ceda pentru că vrem să protejăm puterea de cumpărare a românilor.”