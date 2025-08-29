Potrivit lui Florin Dragomir, viceprimaul comunei buzoiene Lopătari, în biroul viceprimarului din clădirea primăriei își desfășoară activitatea doi funcționari publici, iar conducerea primăriei a luat decizia de a-i oferi un birou pentru a-și desfășura activitatea într-un alt corp de clădire.

"Sunt ales în funcția de viceprimar în ședința din 11 august 2025. Conform atribuțiilor pe care această funcție de demnitate publică le implică, am solicitat domnului primar să mi se repartizeze un birou adecvat, în incinta primăriei, pentru a putea să-mi desfășor activitatea. Domnul primar mi-a repartizat un birou în afara primăriei, în fosta sală unde ținea vesela căminul cultural pe vremuri. Având în vedere că cetățenii comunei vin la primărie cu diferite probleme, căutând primarul, viceprimarul, am decis să acord audiențe undeva în curtea primăriei. Am semnalizat locul respectiv și vă asigur că am umplut o agendă cu problemele cetățenilor care vin la primărie pentru rezolvarea lor. Audiențele le fac în curtea primăriei, pentru că cetățenii vin la primărie, nu la căminul cultural. Am fost chemat de domnul primar să iau un laptop să-mi desfășor activitatea, i-am spus că nu am unde să-l țin, a zis să îl țin acasă, iar acasă am. (...) În biroul viceprimarului sunt doi funcționari, un referent cultural și încă un referent cu alte atribuții ", a declarat pentru Agerpres Florin Dragomir.

La polul opus, primarului Claudiu Constantin susține că spațiul oferit viceprimarului are toate dotările necesare pentru ca reprezentantul administrației locale să își poată desfășura activitatea.

"Are tot ce îi trebuie acolo, poate să țină inclusiv audiențe, să primească oameni", spune primarul comunei Lopătari.