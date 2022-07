Un show fabulos, o prestatie impecabilă în faţa a peste 15.000 de spectatori, care au îndurat o furtună total neasteptată, venită în jurul orei 16.00, şi, apoi, căldura. La ora 21.00, in momentul in care cortina trupei KISS a căzut, nu a mai contat absolut nimic. Doar muzica si show-ul!



"Kiss este mult mai mult decât o trupă rock\"and\"roll. KISS și fanii săi sunt un trib. Este umitor pentru mine că putem fi magnetul care aduce oamenii împreună. Ceea ce avem cu fanii se numeşte reciprocitate. Acest turneu este o sărbătoare de 40 de ani a legăturii dintre Kiss și fani", a declarat Paul Stanley.



„Pare firesc ca spectacolul final să se întâmple la New York. Acolo a început trupa și a fost, într-adevăr, fundalul pentru care formaţia s-a reunit și a scris aceste melodii. A cântat la petreceri și în cluburi, începând cu un public de, probabil, 10 persoane. Vom face un cerc complet", a mai punctat Stanley.



"Kiss a mers întotdeauna pe propriul ritm. Este uimitor cum o trupă ca Kiss, care a început destul de nesemnificativ, patru tipi de pe străzile din New York, care doreau să formeze trupa pe care nu au văzut-o niciodată pe scenă, s-a transformat într-un fenomen mondial. Şi, mai ales, faptul că, de fapt, a funcționat dincolo de cele mai sălbatice vise ale oricăruia dintre noi este uimitor", a declarat, recent, Gene Simmons.

TRACKLIST KISS, 16 iulie, 2022

Detroit Rock City

Shout It Out Loud

Deuce

War Machine

Heaven\"s on Fire

I Love It Loud

Say Yeah

Cold Gin

Guitar Solo

Lick It Up

Calling Dr. Love (Gene speaks, sings and curses... more )

Tears Are Falling

Psycho Circus

Drum Solo

100,000 Years

Bass Solo

God of Thunder

Love Gun

I Was Made for Lovin\" You

Black Diamond

Encore:



Beth

Do You Love Me

Rock and Roll All Nite



TRACKLIST POWERWOLF, 16 iulie, 2022



Fire And Forgive

Army Of The Night

Incense & Iron

Amen & Attack

Dancing With The Dead

Demons Are A Girls Best Friend

Armata Strigoi

Resurrection By Errection

Blood For Blood

Beast Of Gevaudan

Werewolves Of Armenia

Faster Than The Flame

Sanctified With Dynamite

We Drink Your Blood



TRACKLIST DEEP WATERS, 16 iulie, 2022



The Sun

Can You See Me

Dante\"s Dream

Space and Time

The Power

The End In Me



TRACKLIST SAINTS\"N\"SINNERS, 16 iulie, 2022



As Above So Below

Max Schreck

Ivory Tower

Catch 22

