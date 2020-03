Medici, scuipaţi şi înjuraţi de un bărbat care trebuia să fie în autoizolare

Comportamentul iresponsabil al pacientului agresiv a dus la intrarea în autoizolare a şase angajaţi ai spitalului, care aşteaptă acum rezultatul testării pentru coronavirus.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și zădărnicirea combaterii bolilor. De asemenea, bărbatul a fost sancționat contravențional conform O.M.3, cu amendă (1.000 de lei).

Managerul Spitalului Orăşenesc Hârşova, Andrei-Bogdan Zidaru, a postat pe pagina de Facebook a spitalului ce s-a întâmplat:

„Pe timp de pandemie, personalul medico-sanitar trebuie sa faca fata unor situatii extreme, neprevazute, cum este cea pe care o vom relata in cele ce urmeaza.

Individul din imagine, aflat in a treisprezecea zi de autoizolare s-a autoaccidentat, a patruns grav ranit in incinta spitalului amenintand, jignind si scuipand medici si asistente deopotriva, oameni care erau acolo pregatiti sa-i salveze viata. Oameni care au continuat sa isi faca treaba, indiferent de amenintarile acestuia si de faptul ca se expun unui caz suspect de COVID-19.





Citiți continuarea pe realitateadeconstanta.net