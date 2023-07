Verdictul judecătorului

Judecătorul Richard Berman, care a pronunţat verdictul, a declarat că acest caz "nu seamănă cu niciun altul", descriind agresiunile ca fiind "oribile" şi "depravante". După ce îşi va ispăşi pedeapsa, medicul va fi eliberat condiţionat pentru tot restul vieţii.

Acuzaţiile

Robert Hadden, care a practicat la Centrul Medical Irving al prestigioasei Universităţi Columbia din New York (CUIMC), a fost acuzat de zeci de victime, inclusiv paciente minore, de agresiuni comise între începutul anilor 1990 şi 2012. Printre acestea se numără şi soţia lui Andrew Yang, un antreprenor care a intrat în politică şi este candidat la alegerile primare democrate pentru alegerile prezidenţiale din 2020. În 2020, Evelyn Yang a declarat pentru CNN că a fost agresată sexual în 2012, când era însărcinată în şapte luni.

Acorduri anterioare

În 2016, Robert Hadden a pledat vinovat în faţa unui tribunal din statul New York la acuzaţii mai puţin grave. I s-a retras licenţa medicală şi a fost trecut în registrul infractorilor sexuali, dar acordul l-a ferit de închisoare. În 2022, CUIMC şi Spitalul Presbiterian din New York au anunţat că vor plăti împreună peste 165 de milioane de dolari către 147 de foste paciente care l-au acuzat pe Robert Hadden de acte nepotrivite şi agresiuni sexuale. Cu un an înainte, cele două instituţii promiseseră deja 71,5 milioane de dolari altor 79 de paciente ale fostului medic. Universitatea Columbia a precizat că practicile departamentelor de obstetrică şi ginecologie ale CUIMC au fost revizuite pentru a se asigura că astfel de agresiuni nu se mai repetă.