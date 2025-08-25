Ceea ce face povestea și mai surprinzătoare este faptul că bărbatul este convins că succesul i se datorează legăturii speciale pe care o are cu tatăl său, decedat în urmă cu mai bine de un deceniu.

Darren spune că a folosit datele importante din viața tatălui său – ziua de naștere și cea a morții – pentru a-și alege numerele câștigătoare. „Mulțumesc, tată!”, a fost primul gând al noului milionar, citat de Daily Mail.

„Un semn din cer”

În dimineața extragerii, bărbatul a observat că două tufe de trandafiri din grădină, care nu înfloriseră de patru ani, au produs în același timp câte un trandafir roșu perfect. Pentru el, momentul a fost mai mult decât o coincidență: „Am simțit că e un mesaj de la tata, că acea zi urma să fie una specială. Și chiar așa a fost.”

Darren a aflat că a câștigat premiul în timp ce se afla în vacanță, în Cornwall, alături de partenera sa, Laura Thwaites, cu care formează un cuplu de peste 20 de ani. Cei doi au hotărât ca o parte din bani să fie folosiți pentru nunta mult amânată.

„Câștigul acesta înseamnă că vom petrece mai mult timp împreună, ca familie, și asta este neprețuit”, a spus Laura.

Pe lângă nuntă, Darren vrea să își deschidă propria afacere, iar familia a început deja să facă planuri pentru o vacanță în Spania. Copiii cuplului și-au exprimat dorințele imediat: unul vrea o PlayStation 5, iar celălalt a cerut o sesiune de shopping pentru haine și încălțăminte.