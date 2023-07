Când să folosiți uleiul de măsline

Când pregătiți sos pentru salată sau soțiți legume la foc mediu, uleiul de măsline este o alegere excelentă. Deoarece are o aromă distinctă, folosește-l în mâncăruri în care vrei să-l simți. Stropit peste legume la abur, în supă sau pe pâine, de exemplu. Uleiul de măsline are mai multe grăsimi mononesaturate decât alte uleiuri, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru gătit sănătos pentru inimă.

Când să sări peste uleiul de măsline

Dacă gătiți la foc mare, nu alegeți uleiul de măsline. Uleiul de măsline are un punct de fum mai mic - punctul în care un ulei începe literalmente să lucreze (ulei de măsline este între 365 ° și 420 ° F) - decât alte uleiuri. Când încălziți uleiul de măsline foarte tare, compușii benefici încep să se degradeze și se formează compuși potențial dăunători sănătății. În plus, gustul acelui preparat o să fie schimbat.

Ce să folosiți în schimb

Uleiul de canola, pe de altă parte, are un punct de fum mai mare și este o alegere bună dacă veți găti la foc mare, ca atunci când prăjiți legumele sau carnea. De asemenea, are o aromă neutră și este plin de acid alfa-linolenic sănătos pentru inimă (un acid gras omega-3), ceea ce îl face ideal pentru coacere. Este, de asemenea, mai ieftin decât uleiul de măsline, așa că dacă încercați să vă reduceți factura de băcănie, uleiul de canola este o opțiune bună. Și uleiul de arahide are un punct de fum foarte mare și, prin urmare, este bun și pentru gătit la căldură mare, cum ar fi prăjirea. Deși sunt mai scumpe, uleiurile de avocado, nuci de macadamia, ceai și migdale sunt, de asemenea, alegeri bune pentru utilizarea de zi cu zi, scriu cei de la eatingwell.com.

Sursă text: Click.ro

Citește și Ce se întâmplă în corpul tău dacă iei o lingură de măsline pe stomacul gol. Ce nu îți spun medicii