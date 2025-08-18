Salată de roșii coapte – doar câteva ingrediente

Rețeta are la bază trei ingrediente de bază: roșii bine coapte, usturoi și ulei. La acestea se mai adaugă sare și piper după gust, iar pentru cei care preferă aromele mai picante, un ardei iute copt este opțiunea ideală.

Cum se prepară:

Roșiile se spală și se coc, fie pe jar pentru o aromă rustică, fie la cuptor.

După ce se răcesc ușor, se decojesc și se zdrobesc într-un vas.

Se asezonează cu sare și piper, se adaugă usturoiul pisat amestecat cu puțină apă și, opțional, ardeiul iute.

La final, se toarnă puțin ulei pentru a lega aromele.

Rezultatul este o salată cremoasă, intens aromată, care poate fi servită ca garnitură la fripturi, alături de legume la grătar sau pur și simplu pe pâine prăjită.

@cosanzenele.gatesc Aveti rosii si nu stiti ce sa faceti cu ele? Avem noi o idee! Salata aceasta nu lipseste de la nicio adunare in familie. E simpla, plina de gust si dispare prima de pe masa... semn clar ca e favorita verii! 📝Lista ingrediente: - cateva rosii bine coapte; - sare si piper dupa preferinte; - optional: 1-2 ardei iuti copti; - o lingura de ulei de masline (puteti folosi si ulei de floarea soarelui); - 5-6 catei de usturoi pisati cu putina sare si amestecati cu 1-2 linguri de apa. 👩🏻‍🍳Mod de pregatire: Spalam bine rosiile si le coacem fie pe jar, fie direct in cuptor. Le lasam putin la racit, apoi le decojim si le punem intr-un vas. Le maruntim, condimentam cu sare si piper dupa gust si adaugam peste ele cateva linguri de usturoi pisat cu sare si amestecat cu apa. Daca va place mancarea picanta, adaugati si niste ardei iute copt. Incheiem cu putin ulei si gata salata noastra. Rezultatul? O adevarata bunatate. Merge de minune alaturi de carnuri la cuptor sau la gratar, cu legume rumenite sau cu paine prajita. Pregatim aceasta salata de fiecare data cand mergem la sat si este prima care dispare de pe masa. ♬ original sound - cosanzenele.gatesc

O altă idee de vară: salată de castraveți cu iaurt și mărar

Pentru cine preferă preparatele răcoritoare, o alternativă la fel de rapidă este salata de castraveți cu iaurt:

Ingrediente:

2–3 castraveți de grădină

200 g iaurt grecesc

1–2 căței de usturoi pisați fin

1 lingură ulei de măsline

mărar proaspăt tocat

sare, piper și, opțional, câteva picături de zeamă de lămâie

Mod de preparare:

Castraveții se feliază subțire și se lasă câteva minute cu sare pentru a elimina apa în exces. Între timp, se pregătește sosul de iaurt cu usturoi, mărar, ulei și condimente. Se amestecă totul, apoi salata se lasă la rece cel puțin 15 minute pentru a se întrepătrunde aromele.

Rețete simple, gust garantat

Atât salata de roșii coapte, cât și cea de castraveți cu iaurt sunt exemple perfecte de preparate de vară: rapide, sănătoase și pline de prospețime. În plus, sunt soluții ideale pentru a valorifica legumele uitate prin frigider și pentru a aduce pe masă un plus de savoare fără efort.