Trei tipuri de sex de care multă lume nu știe! E de neimaginat

Sue Johnson este profesor doctor si cercetator in psihologie, specialist in terapia cuplului si a relatiilor, dar si autoare a cartii “Hold Me Tight”. Unul din sustinatorii teoriei atasamentului si fondator al tehnicii EFT (Emotionally focused therapy), Sue Johnson a fost recompensata prin diverse premii pentru munca sa remarcabila depusa in domeniul psihologiei si al terapiei de cuplu.

Psihologul considera ca actul sexual difera in functie de cat de atasat esti de partener si de cat de sigur esti de legatura emotionala dintre voi. Pornind de la stiinta atasamentului, Sue Johnson aduce in discutie existenta a trei tipuri de sex: sexul inchis, sexul de mangaiere si sexul simultan.

Sexul 'inchis'

Acest tip de sex, este de parere Sue Johnson, este pus in legatura cu obtinerea placerii sexuale, cu reducerea tensiunii sexuale sau cu atingerea orgasmului. Prin acest tip de act sexual, se urmareste si obtinerea confirmarii capacitatilor si performantelor sexuale.

Sexul ‘inchis’ are in vedere senzatia, performanta si mai ales cantitatea (cu cat mai mult cu atat mai bine), insa pune pe un plan secundar relatia cu partenerul. Se pare ca barbatii, spune autoarea, mai mult decat femeile, practica acest tip de sex. Acestia, strabat mai repede decat femeile, drumul de la stimulare la orgasm. Femeile in schimb au nevoie de mai mult timp pentru a fi stimulate sexual.

Au nevoie si de o oarecare apropiere emotionala pentru a putea trai la maxim actul sexual.

Sexul inchis este specific in general aventurilor de tip one night stand, facand in permanenta apel la noutate si bazandu-se pe un singur aspect principal: cel fizic. Prezenta unui oarecare sentiment de multumire nu este exclusa nici in relatiile pe termen lung in care se practica acest tip de sex.

In timp insa, daca se instaleaza ca obisnuinta in relatia respectiva, sexul “inchis” pericliteaza relatia si o poate transforma intr-una nesatisfacatoare. In timp, sexul inchis intr-o relatie devine impersonal si rece, iar partenerii se vor simti ‘utilizati’, singuri sau izolati, pe cont propriu din punct de vedere emotional.

“Contactul fizic regulat antreneaza creierul in nevoia de a simti conexiunea emotionala. Cand acest lucru lipseste, partenerii sunt cuprinsi de un sentiment al izolarii si al privarii.” Iar “lipsa conexiunii emotionale opreste erotismul adevarat, este de parere Sue Johnson.

Sexul de mangaiere

Sexul de mangaiere are loc intre doi parteneri atunci cand unul dintre parteneri are anumite indoieli cu privire la celalalt partener, cand acesta are nevoie de reasigurare din partea celuilalt, cand are nevoie de reconfirmarea sentimentelor partenerului.

In momentul in care o persoana simte ca nu se poate baza emotional pe partenerul sau, va investi in castigarea increderii acestuia, este de parere autoarea. In timpul sexului de mangaiere “ne concentram asupra dezmierdarilor si a afectiunii in loc sa ne abandonam pe noi insine de-a lungul actului sexual.

Atingerea confortanta si tandra este parte integranta a sexului de calitate, insa atunci cand suntem preocupati de castigarea reasigurarii emotionale, erotismul are de suferit”, afirma Sue Johnson pe site-ul sau www.holdmetight.net.

Totodata, adauga expertul, sexul de mangaiere ne determina sa fim extrem de vulnerabili atunci cand vine vorba de indicii fizice sau emotionale ce pot trada respingerea.

In acelasi timp, avem tendinta de a interpreta anumite ‘semne’ in mod gresit, interpretand refuzul partenerului de a face dragoste ca pe o confirmare a faptului ca nu ne iubeste.

Tragem concluzii pripite, in loc sa cerem explicatii si sa ne exprimam dezamagirea si dorinta de a face dragoste. Sentimentul de a fi sigur pe sentimentele celuilalt este reconfortant intr-o relatie. Datorita lui, ne putem exploata la maxim sexualitatea si putem trai cu intensitate actul sexual alaturi de partener.

Sexul simultan (sincron)

Acest tip de sex are in vedere in primul rand legaturile emotionale puternice care se stabilesc intre partenerii unui cuplu, iar ulterior si tehnicile sexuale, experienta si tot ce are legatura cu sexualitatea. Este tipul de sex care “implineste, satisface si aprofundeaza conexiunea dintre doua persoane”. In viziunea lui Sue, sexul simultan porneste de la mai multe coordonate deodata: “sinceritatea emotionala si receptivitatea, atingerea tandra, dar si explorarea erotica.”

In momentul in care ambii parteneri se simt in siguranta din punct de vedere emotional, actul sexual se realizeaza liber, fara prejudecati sau inhibitii, ambii parteneri putandu-si exprima dorintele si sexualitatea, angajandu-se in acelasi timp in descoperirea sexualitatii celuilalt, in explorarea reactiilor sexuale ale partenerului, dar si intr-o simultaneitate emotionala si sexuala sublima. Este extrem de simplu, explica psihologul, subliniind rolul pe care siguranta emotionala il joaca in cadrul unui relatii sexuale.

Constientizarea prezentei emotionale a partenerului sporeste increderea in potentialul relatiei, in potentialul propriu, in potentialul partenerului, in potential sexual al amandurora. “Siguranta emotionala contureaza simultaneitatea fizica, iar simultaneitatea fizica contureaza siguranta emotionala.” “Cand oamenii se simt in siguranta unii cu altii pot face fata problemelor si diferentelor sexuale care apar inevitabil intr-o relatie pe termen lung”.

Sursa: 9am.ro