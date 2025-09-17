De ce este ghințura protejată

Cunoscută pentru florile sale galbene și pentru utilizările în medicina tradițională, ghințura a fost intens recoltată de-a lungul timpului. Rădăcina ei este folosită în ceaiuri, tincturi sau suplimente, însă culegerea excesivă a dus la dispariția speciei din multe zone montane. Pentru a preveni degradarea ecosistemelor alpine, autoritățile au inclus ghințura pe lista plantelor strict protejate.

Planta crește în special în zonele pietroase și însorite din Munții Carpați. Înflorește la sfârșitul verii, dar rămâne vizibilă și în lunile de toamnă, atrăgând atenția drumeților care nu știu că este interzisă recoltarea ei.

Planta medicinală aflată în munți / Sursa foto - Arhivă

Ce riscă cei care o rup

Legea prevede sancțiuni severe pentru cei care culeg ghințura galbenă:

amenzi de până la 5.000 de lei;

în cazuri grave, chiar închisoare de la 1 la 3 luni.

Indiferent dacă este vorba despre turiști, localnici sau colecționari de plante medicinale, regulile se aplică tuturor.

Specialiștii atrag atenția că respectarea interdicției nu înseamnă doar evitarea unor sancțiuni, ci și protejarea biodiversității. Ghințura are un rol esențial în echilibrul natural al zonelor alpine și contribuie la frumusețea peisajului montan.

Mesajul autorităților este clar: nu rupe ghințura galbenă. Chiar dacă pare o simplă floare, pierderea ei ar fi o lovitură grea pentru ecosistemele din Carpați.