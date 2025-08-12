De unde se pot observa perseidele?

Condițiile meteo se anunță ideale: cer senin și temperaturi plăcute, perfecte pentru o sesiune de observații sub cerul liber. Iar partea cea mai bună este că nu este nevoie de telescop sau alte echipamente speciale – doar un loc ferit de lumina orașului și răbdare pentru a privi cerul.

Specialiștii recomandă zonele de la marginea localităților, vârfurile montane sau câmpiile deschise, unde iluminatul artificial este minim. În astfel de condiții, în noaptea maximului se pot observa până la 100–150 de meteori pe oră. În schimb, în mediul urban, poluarea luminoasă poate reduce vizibilitatea la doar 10–20 de meteori pe oră.

Perseidele apar în fiecare an în luna august, atunci când Pământul traversează traiectoria cometei 109P/Swift-Tuttle, întâlnind particule de praf și resturi lăsate în urmă de aceasta. La intrarea în atmosferă, aceste fragmente ard și creează dâre luminoase spectaculoase pe cer.

Așadar, dacă vrei să îți pui o dorință, noaptea de 12 spre 13 august 2025 este momentul perfect pentru a privi spre stele.