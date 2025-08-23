Fuego, sărbătorit de ziua lui pe scena Festivalului Mamaia: Moment emoționant în culise. Ce vedete i-au cântat „La mulți ani”? – VIDEO

Fuego și-a stăpânit cu greu emoțiile (imagini TVR)
Paul Surugiu – Fuego a trăit o seară memorabilă atât pe scena, cât și în culisele Festivalul Mamaia, cu o zi înainte de a-și serva ziua de naștere. Artistul a fost sărbătorit, în aplauzele publicului, iar în culise, emoțiile au fost la cote maxime. Colegi de breaslă și prieteni apropiați i-au cântat „La mulți ani”.

În spatele cortinei, vedete precum Sanda Ladoși, Carmen Trandafir și Marina Florea i-au cântat „La mulți ani”, într-un moment intim și plin de căldură. Festivalul Mamaia 2025 a fost nu doar o celebrare a muzicii ușoare românești, ci și o reverență în fața unei cariere impresionante.

VIDEO

Artistul a fost sărbătorit pe scenă, în aplauzele publicului, iar emoțiile au fost la cote maxime.

Fuego (Paul Surugiu) s-a născut în ziua de 23 august 1976, în aceeași zi ca Andra.

Este originar din Turda și este unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică ușoară și colinde din România.

De-a lungul anilor, și-a sărbătorit ziua de naștere în moduri speciale, adesea pe scenă, în mijlocul publicului care îl adoră. Anul acesta, momentul aniversar a fost marcat printr-un recital de gală la Festivalul Mamaia, unde a fost aplaudat și felicitat de colegi și fani.

 