În spatele cortinei, vedete precum Sanda Ladoși, Carmen Trandafir și Marina Florea i-au cântat „La mulți ani”, într-un moment intim și plin de căldură. Festivalul Mamaia 2025 a fost nu doar o celebrare a muzicii ușoare românești, ci și o reverență în fața unei cariere impresionante.

VIDEO

Artistul a fost sărbătorit pe scenă, în aplauzele publicului, iar emoțiile au fost la cote maxime.

Fuego (Paul Surugiu) s-a născut în ziua de 23 august 1976, în aceeași zi ca Andra.

Este originar din Turda și este unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică ușoară și colinde din România.

De-a lungul anilor, și-a sărbătorit ziua de naștere în moduri speciale, adesea pe scenă, în mijlocul publicului care îl adoră. Anul acesta, momentul aniversar a fost marcat printr-un recital de gală la Festivalul Mamaia, unde a fost aplaudat și felicitat de colegi și fani.