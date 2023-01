Datorita continutului de acid salicilic, originar din scoarta de salcie, aspirina intareste sistemul imunitar al plantelor. Asa devin mult mai rezistente in fata daunatorilor, iar tu vei avea o recolta mult mai bogata de flori, fructe si legume.

Aspirina pentru legume si flori. Efecte uluitoare

Cercetatorii americani au facut un studiu, utilizand o solutie formata din tablete pisate de aspirina si apa, 1 tableta/1 litru de apa. Au pulverizat plantele in plin sezon de crestere, la un interval de cate trei saptamani, informeaza IngrijireaFlorilor.ro.

Cu aceasta ocazie, specialistii au remarcat ca acele plante au crescut mult mai rapid, dar si au rodit mai mult decat celelalte plante netratate. Aspirina mai contine si multa vitamina C, iar aceasta ajuta si ea la o dezvoltare mai eficienta.

Bolile fungice le dau mari batai de cap iubitorilor de plante, dar se pare ca acest spray cu apa si aspirina pisata reduce in mod eficient raspandirea fungilor pe plantele stropite. Daca vrei sa plantezi niste seminte, le poti uda intai cu aceasta solutie. Asa vor avea sanse mai mari sa germineze.

Cand eram mici, mamele noastre puneau aspirina in sticlele de bulion sau in apa din vaza, pentru ca pasta de tomate sa nu se strice, iar florile taiate sa reziste mai mult. Se pare ca acest medicament banal este la fel de eficient si in gradina.

Actioneaza ca un stimulent de inradacinare pentru butasi, daca ii tineti cateva ore in aceasta solutie, inainte de plantare. Atentie totusi, NU puneti mai mult de o pastila de aspirina la un litru de apa. In caz contrar, solutia nu va fi mai eficienta, ci va deveni chiar daunatoare pentru plante.

Este de preferat sa o pulverizati dimineata, cat mai devreme. Aspirina are un efect uimitor mai ales in cazul rosiilor, al vinetelor si al ardeilor, a mai aratat studiul cercetatorilor americani.

