Sfântul Hariton Mărturisitorul

Originar din cetatea Iconiei, Sfântul Hariton a trăit în vremea împăratului Aurelian. Pentru că a mărturisit deschis credința în Hristos, a fost supus bătăilor și arderilor, însă a reușit să supraviețuiască. Retras mai târziu în pustiu, a fost prins de tâlhari, însă printr-o minune dumnezeiască a scăpat. A întemeiat o mănăstire, adunând în jurul său mulți monahi, și a fost cunoscut pentru puterea sa de a tămădui bolile. A trecut la cele veșnice la adânci bătrâneți.

Sfântul Proroc Baruh

Ucenic și apropiat al Prorocului Ieremia, Baruh a rămas în istorie ca unul dintre marii proroci ai Vechiului Testament. A trăit în vremuri tulburi, în perioada pustiirii Ierusalimului, și a profețit cu putere despre venirea Mântuitorului Hristos, subliniind unicitatea dumnezeirii Sale.

Sfântul Mucenic Marcu și alți mucenici

Calendarul ortodox amintește și de pătimirea Sfântului Marcu, un păstor din Antiohia Pisidiei, arestat pentru credința sa în Hristos. Alături de el, treizeci de soldați și meșteri fierari au ales să-și mărturisească credința și au fost supuși chinurilor, primind cununa muceniciei. Moartea lor a fost însoțită de minuni, între care prăbușirea idolilor păgâni.

Tot astăzi sunt pomeniți și alți sfinți mucenici: Alexandru, Alfie și Zosima, dar și Nicon, Neon, Heliodor și numeroși tineri și fecioare care și-au jertfit viața pentru Hristos.

Sfântul Eustație de la Lavra Peșterilor din Kiev

O altă figură comemorată pe 28 septembrie este Sfântul Eustație, călugăr al Mănăstirii Peșterilor din Kiev, care a pătimit în secolul al XI-lea. Luat prizonier și vândut ca sclav, acesta a încurajat pe ceilalți creștini să nu renunțe la credință, chiar și sub amenințarea morții prin foame. În cele din urmă, a fost răstignit și ucis, iar trupul său a fost aruncat în mare. Moaștele sale au fost descoperite mai târziu în chip minunat și așezate în Lavra Peșterilor, unde au devenit izvor de vindecări.

Astfel, 28 septembrie este o zi de aducere-aminte pentru creștinii ortodocși, care îi cinstesc pe acești mari sfinți și mucenici.