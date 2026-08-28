Horoscop sâmbătă, 29 august 2026. Zi cu surprize în dragoste, dar și cu avertismente legate de bani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 22:18

Horoscopul zilei de sâmbătă, 29 august 2026, aduce oportunități de socializare, întâlniri neașteptate și dorința de a ieși din tipare. Unele zodii pot avea parte de momente frumoase în plan sentimental, în timp ce altele trebuie să fie atente la cheltuieli, documente și decizii luate din impuls.

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