Opt persoane, rănite și extrem de slăbite, au fost scoase de sub dărâmături de echipele de salvare sosite la fața locului. Ei au reușit să furnizeze oxigen și apă mai multor elevi blocați sub dărâmături, relatează The Guardian.

Eforturile salvatorilor sunt îngreunate de fragilitatea structurii rămase, astfel că se lucrează cu echipamente manuale, și nu cu utilaje grele care ar putea provoca prăbușiri suplimentare.

Școală prăbușită/ Profimedia

Până în acest moment, autoritățile confirmă decesul unui copil de 13 ani și rănirea altor câteva zeci, dintre care mulţi se află în stare gravă.

Panoul de afișaj de la postul de comandă al echipelor de intervenție, instalat în apropierea școlii prăbușite, indica 65 de elevi dispăruți până marți dimineață. Majoritatea sunt băieți din clasele VII-XI, cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani.

Familiile elevilor s-au adunat la spitale sau în apropierea clădirii prăbușite, așteptând cu nerăbdare vești despre copiii lor.

„Doamne, fiul meu este încă îngropat”, a spus o mamă disperată, după ce a văzut numele copilului ei pe lista dispăruților.

Școala prăbușită în timpul unor lucrăril ilegale de extindere

Autoritățile investighează cauza prăbușirii bruște a clădirii, dar investigațiile preliminare sugerează că prăbuşirea clădirii s-a produs în timpul unor lucrări ilegale de extindere a școlli.

„Fundamentul vechii clădiri nu a putut să susțină două etaje de beton și s-a prăbușit în timpul procesului de turnare”, a transmis un purtător de cuvânt al poliției.

Unul dintre administratorii internatului, Abdus Salam Mujib, a declarat că muncitorii turnau beton pentru un nou etaj atunci când întreaga structură s-a surpat. „Clădirea avea doar trei etaje. Era planificat să aibă patru”, a declarat Munjib, potrivit The Guardian.