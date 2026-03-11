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Țara din Europa care a reintrodus armata obligatorie. Peste 4.000 de tineri, instruiți în fiecare an

O țară din Europa reintroduce armata obligatorie.

O țară din Europa reintroduce armata obligatorie.

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 mar. 2026, 08:37
SursăRealitatea PLUS

O țară din Europa a reintrodus serviciul militar obligatoriu, iar primele efecte se văd deja. Sute de adolescenți s-au prezentat la cazărmi pentru primele stagii de pregătire, după aproape două decenii de când serviciul militar obligatoriu a fost eliminat. Decizia autorităților vine în contextul de securitate tot mai tensionat din Europa. 

Primele serii de recruți vor urma două luni de instrucție în bazele din Croația. Programul include pregătirea militară clasică, dar și cursuri moderne, legate de securitatea cibernetică și folosirea dronelor. Iar interesul pare nesperat de ridicat: mai mult de jumătate dintre participanți s-au oferit voluntari.

Armata obligatorie în Croația

Printre cei înscriși se află și multe femei, deși acestea nu au obligația să facă armata. Autoritățile croate spun că obiectivul propus este pregătirea a aproximativ patru mii de recruți pe an. În același timp, mai multe state din regiune se gândesc la măsuri similare, în contextul schimbărilor de securitate din Europa.

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