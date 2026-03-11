Țara din Europa care a reintrodus armata obligatorie. Peste 4.000 de tineri, instruiți în fiecare an

Publicat 11 mar. 2026, 08:37 Sursă Realitatea PLUS

O țară din Europa a reintrodus serviciul militar obligatoriu, iar primele efecte se văd deja. Sute de adolescenți s-au prezentat la cazărmi pentru primele stagii de pregătire, după aproape două decenii de când serviciul militar obligatoriu a fost eliminat. Decizia autorităților vine în contextul de securitate tot mai tensionat din Europa.

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