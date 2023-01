"Am primit ieri câteva articole semnate de analiști sau jurnaliști de care n-am auzit, și care susțin teoria că cei care condamnă acțiunile samavolnice ale regimului Zelenskiy împotriva preoților și credincioșilor ortodocși sunt putiniști sau agenți de influență ai FSB (un exemplu: RTV și Antena 3 CNN, operațiune de propagandă rusă: 'Încearcă să transforme povestea într-o campanie anti-Kiev'/Acuzații grave făcute de analistul George Rîpă - Bugetul.ro). Sunt indicate acolo televiziunile RTV și A3, e introdus în malaxor alături de alții și Mircea Dinescu (căruia i-a fost suspendat contul de facebook pentru că a descris oroarea), și e previzibil că se va face și o ''listă a rușinii'', similară celei de la începutul războiului ucrainean, când am fost indicați ca fiind putiniști vreo 50 de jurnaliști sau comentatori. ", scrie Cozmin Gușă într-un editorial.