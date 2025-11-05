În timp ce republicanii lui Trump vorbesc despre o „pierdere strategică” și o subminare a relațiilor în NATO, la București, premierul Ilie Bolojan refuză să răspundă întrebărilor Parlamentului pe tema securității naționale.

Pentagonul, interogat pentru lipsa de transparență

Decizia retragerii trupelor americane din România a declanșat un val de critici dure în Congresul Statelor Unite. Într-o audiere tensionată, atât republicanii cât și democrații din Comisia pentru Apărare au acuzat oficialii Pentagonului de lipsă de transparență și de subminarea colaborării cu Legislativul. Senatorul republican Roger Wicker a vorbit despre „o tendință îngrijorătoare” în interiorul Pentagonului, care afectează angajamentele administrației Trump față de NATO.

Elbridge Colby, subsecretar responsabil de politicile de apărare, a fost în centrul criticilor. Acuzat că a promis cooperare și nu și-a respectat angajamentele, Colby a fost contestat de congresmeni care susțin că nu au fost informați în legătură cu transferurile de trupe din estul Europei, inclusiv din România.

Austin Dahmer, oficial al Departamentului Apărării, a încercat să explice că au existat 3 sesiuni de informare înainte de decizia finală, dar afirmațiile sale au fost rapid contrazise de mai mulți membri ai comisiei, care susțin că nu au primit nicio notificare oficială.

Peste ocean, în România, subiectul a provocat o reacție similară în Parlament, unde premierul a fost convocat pentru explicații cu privire la impactul retragerii trupelor asupra securității naționale. De două ori chemat la „Ora Premierului”, Bolojan a refuzat să se prezinte, invocând programul încărcat, în ciuda obligației legale de a răspunde Parlamentului.

Decizia Pentagonului pare să scoată la iveală nu doar o criză de comunicare, ci și o deteriorare vizibilă a colaborării strategice între SUA și România, într-un moment critic pentru securitatea regională.