Rușii au făcut un avion Suhoi care arăta ca o navă din Star Wars, dar au renunțat la el pentru că i se desprindeau aripile la viteze mari

Sursă: 19fortyfive.com

În perioada de maximă rivalitate militară dintre marile puteri, Uniunea Sovietică și, ulterior, Rusia au investit masiv în dezvoltarea unor aeronave capabile să ofere avantaje decisive pe câmpul de luptă. Printre cele mai spectaculoase proiecte apărute în acea perioadă s-a numărat Suhoi Su-47 Berkut, un avion care, chiar și astăzi, continuă să fascineze pasionații de aviație militară.

Cu o înfățișare neobișnuită, vopsit în negru și dotat cu aripi orientate înainte, canarduri și compartimente interne pentru armament, aparatul părea mai degrabă un prototip dintr-un film science-fiction decât un avion de luptă real.

Deși a devenit una dintre cele mai cunoscute creații experimentale ale industriei aeronautice ruse, Su-47 nu a depășit niciodată stadiul de prototip. În final, a fost construit un singur exemplar zburător.

Ambiția Moscovei de a răspunde viitoarelor avioane americane

Originile proiectului trebuie căutate în ultimii ani ai Uniunii Sovietice. La acea vreme, planificatorii militari sovietici căutau o aeronavă de superioritate aeriană care să poată face față generației următoare de avioane stealth dezvoltate de Statele Unite.

Primele variante ale proiectului au purtat denumirile S-32 și S-37, înainte ca biroul de proiectare Suhoi să adopte numele Berkut, tradus drept „Vulturul de Aur”, scrie 19fortyfive.com

Totuși, încă de la început, specialiștii Suhoi nu au conceput aparatul ca pe un avion destinat producției de serie. Scopul principal era altul: testarea unor tehnologii revoluționare care urmau să fie folosite în programele viitoare ale aviației militare ruse.

Un laborator zburător pentru tehnologiile viitorului

Singurul Su-47 construit a fost utilizat în principal ca demonstrator tehnologic.

Piloții ruși au folosit aeronava pentru a evalua comportamentul unor soluții aerodinamice avansate, sisteme moderne de comandă fly-by-wire, materiale compozite și concepte asociate reducerii detectabilității radar.

Datele obținute în timpul testelor nu au fost pierdute. O parte dintre tehnologiile experimentate pe Berkut au contribuit ulterior la dezvoltarea unor programe mai moderne, inclusiv a avionului de generația a cincea Su-57, considerat în prezent principalul avion stealth al Rusiei.

Elementul care a făcut celebru Su-47

Caracteristica ce a transformat Berkut într-o adevărată legendă a aviației a fost configurația sa neobișnuită a aripilor.

În locul designului clasic, cu aripi înclinate spre spate, întâlnit la majoritatea avioanelor de luptă moderne, inginerii Suhoi au ales o soluție radical diferită: aripi orientate înainte, pornind din fuselaj.

Această configurație oferea o serie de avantaje teoretice importante. Aeronava putea beneficia de o manevrabilitate superioară la viteze reduse și de un control mai bun în timpul manevrelor agresive. În plus, caracteristicile aerodinamice promiteau performanțe remarcabile în anumite regimuri de zbor.

Problema care a condamnat proiectul

Deși conceptul părea extrem de promițător pe hârtie, realitatea inginerească s-a dovedit mult mai complicată.

Aripile orientate înainte erau supuse unor forțe aerodinamice uriașe în timpul zborului la viteze mari. Aceste solicitări produceau fenomene de torsiune care puteau deveni extrem de periculoase.

Pe măsură ce viteza creștea, forțele exercitate asupra structurii aripilor deveneau tot mai mari, existând riscul ca acestea să se deformeze sever sau chiar să cedeze structural.

Pentru a limita aceste efecte, constructorii au fost obligați să utilizeze cantități importante de materiale compozite avansate. Chiar și așa, complexitatea tehnică și costurile asociate au făcut ca transformarea prototipului într-un avion de serie să fie extrem de dificilă.

De la simbol al viitorului la exponat unic

În cele din urmă, Su-47 Berkut a rămas un experiment spectaculos și un pas important în cercetarea aeronautică rusă, însă nu a devenit niciodată un avion operațional.

Deși nu a intrat în dotarea forțelor aeriene, proiectul și-a îndeplinit misiunea pentru care fusese creat. Experiența acumulată prin testarea unicului prototip a permis inginerilor ruși să studieze limitele unor concepte aerodinamice radicale și să transfere o parte dintre lecțiile învățate către generațiile următoare de aeronave.

Astăzi, Su-47 continuă să fie considerat unul dintre cele mai îndrăznețe și neobișnuite proiecte de aviație militară dezvoltate vreodată de Rusia, un avion care a impresionat prin aspectul său futurist, dar care nu a reușit să depășească provocările tehnice create chiar de elementul care l-a făcut celebru: aripile sale orientate înainte.