Dacă Rusia folosește arma nucleară în Ucraina, este un atac asupra NATO - este mesajul unui oficial american. „Următoarea mișcare de escaladare făcută de Putin ar putea fi folosirea armelor nucleare tactice. Trebuie să spunem clar că orice folosire a armelor nucleare de către Rusia în Ucraina ar fi un atac asupra NATO din cauza precipitațiilor radioactive”, a scris, pe Twitter, senatorul republican de Carolina de Sud Lindsey Graham.

NATO nu recunoaște teritoriile anexate ilegal de Rusia

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri că NATO nu recunoaște teritoriile anexate ilegal de Rusia, acțiune calificată drept „cea mai mare încercare de anexare a unui teritoriu european prin forță, după Al Doilea Război Mondial”. În același timp, Stoltenberg a spus că Rusia „trebuie să înțeleagă că un război nuclear nu poate fi purtat și nu are câștigători” și că „vor exista consecințe severe pentru Rusia”, dacă va folosi arme nucleare. În același timp, NATO se va asigura că „Putin nu va câștiga” războiul din Ucraina.

