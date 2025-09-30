Nava de peste 72 de mii de tone a efectuat exerciții militare în Marea Chinei de Est și a demonstrat capacitățile avansate ale Beijingului.

Noua armă de temut a chinezilor

Fujian este unul dintre cele mai mari vase construite de China în cadrul programului său de modernizare militară. Nava folosește catapulte electromagnetice pentru lansarea avioanelor, o tehnologie avansată deținută doar de SUA până acum.

Analiștii militari au transmis că forțele militare chineze fac pași uriași pentru a deveni o forță navală de apă adâncă. Portavionul Fujian poate opera avioane de vânătoare, aparate de război și avioane de avertizare.

Spre deosebire de navele americane și franceze similare, Fujian nu este propulsat nuclear, ci depinde de tancuri petroliere pentru combustibil. Prezentarea noului portavion vine într-un context de tensiuni geopolitice crescute. În acest context, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a convocat o întâlnire de urgență cu sute de lideri militari americani.