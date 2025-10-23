Oficialii ruși dau de pământ cu Trump după anularea întâlnirii

Medvedev a mai scris : "Anularea summitului de la Budapesta de către Trump. Noi sancțiuni împotriva țării noastre din partea SUA. Ce altceva? Va exista o armă nouă, în afară de acele faimoase „Tomahawk”? Dacă unii dintre numeroșii comentatori încă mai aveau iluzii – iată-le. SUA sunt adversarul nostru, iar „pacificatorul” lor vorbăreț a intrat acum pe deplin pe calea războiului cu Rusia. Da, încă nu luptă întotdeauna activ de partea bandiților de la Kiev, dar acum este conflictul lui, nu al dementului Biden!" - a transmis oficialul rus.