Apar mai multe imagini cu clipele în care Turcia a fost cutremurată a doua oară. Luni, 6 februarie, la ora prânzului, a urmat cea mai mare mișcare seismica, la peste 10 ore de la seismul din zorii zilei.

O scenă terifiantă a avut loc în marele oraș Matalya din Anatolia, unde mai multe echipe de salvare se aflau pentru căutarea supraviețuitorilor, precum și mai multe televiziuni locale.

Sunt chiar primele clipe din cel de-al doilea cutremur surprinse de o echipa de jurnaliști de la o televiziune locală care filmau dezastrul lăsat de primul cutremur și replicile mult mai slabe ce au urmat. Jurnaliștii și cameramanii fug de teama accidentării și relatează în direct cum au auzit un șuierat puternic înaintea declanșării.

În timp ce mai mulți oameni se aflau pe stradă, alături de echipa de filmare, o clădire de tip bloc de locuințe, cu magazine la parter, s-a prăbușit pe neașteptate, îngrozindu-i.

