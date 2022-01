Muzicianul a compus "peste 300 de cântece şi partituri îndrăgite" pentru "Sesame Street", a precizat luni Sesame Workshop.



Cauza morţii lui Lawrence, care a decedat joia trecută în statul american New Jersey, nu a fost dată publicităţii, potrivit Entertainment Weekly.



Lawrence a colaborat cu producătorii serialului "Sesame Street" timp de peste 30 de ani, începând din anii 1980, a precizat Sesame Workshop.



El a câştigat trei premii Emmy pentru contribuţia sa la "Sesame Street", fiecare pentru realizări remarcabile în ceea ce priveşte regia şi compoziţia muzicală. Muzicianul a primit aceste distincţii în 1990, 2002 şi 2003.



Lawrence a compus muzica mai multor filme, printre acestea remarcându-se drama "Dragonfly" din 1976, filmul poliţist "Alice Sweet Alice", tot din 1976, şi thriller-ul "Mirrors" din 1978.



De asemenea, el s-a numărat printre producătorii cunoscutului albumul de muzică pentru copii "Free to Be... You and Me", apărut în 1972.