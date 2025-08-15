Cum s-a produs incidentul?

„Două persoane au suferit răni în urma atacului armat. În acest moment, nu putem oferi detalii suplimentare privind circumstanțele sau posibile arestări”, se arată în comunicatul oficial al poliției.

Potrivit cotidianului suedez Aftonbladet, suspectul – sau suspecții – nu a fost încă prins. Forțele de ordine au mobilizat mai multe patrule pentru a-l identifica și captura.

„Nu știm cu certitudine dacă este vorba despre un singur atacator sau mai mulți, însă desfășurăm căutări extinse în zonă”, a declarat Anders Dahlman, purtător de cuvânt al poliției.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili motivul atacului și pentru a aduna probe care să ducă la prinderea rapidă a autorului.