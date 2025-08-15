Atac armat lângă o moschee din Suedia – două persoane rănite, autorul este căutat

Suedia
Suedia

Două persoane au fost rănite vineri, în urma unor focuri de armă trase în apropierea unei moschei din orașul Örebro, situat în sudul Suediei. Incidentul a fost confirmat de poliția suedeză, care a deschis o anchetă pentru tentativă de omor.

Cum s-a produs incidentul?

„Două persoane au suferit răni în urma atacului armat. În acest moment, nu putem oferi detalii suplimentare privind circumstanțele sau posibile arestări”, se arată în comunicatul oficial al poliției.

Potrivit cotidianului suedez Aftonbladet, suspectul – sau suspecții – nu a fost încă prins. Forțele de ordine au mobilizat mai multe patrule pentru a-l identifica și captura.

„Nu știm cu certitudine dacă este vorba despre un singur atacator sau mai mulți, însă desfășurăm căutări extinse în zonă”, a declarat Anders Dahlman, purtător de cuvânt al poliției.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili motivul atacului și pentru a aduna probe care să ducă la prinderea rapidă a autorului.