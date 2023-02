Președintele rus - Vladimir Putin a semnat un decret prin care se acordă Ordinul Prieteniei actorului american Steven Seagal, reprezentantul special al Ministerului rus de Externe pentru legăturile umanitare dintre Rusia și SUA.

Potrivit decretului semnat de Putin, premiul a fost acordat pentru o contribuție semnificativă la dezvoltarea cooperării culturale și umanitare internaționale, potrivit TASS.

Decretul a citat ceea ce a numit „mareata contribuție a lui Seagal la dezvoltarea cooperării culturale și umanitare internaționale”.

Steven Seagal e cunoscut pentru relația apropiată cu Vladimri Putin și de frecventele declarații în care laudă politica liderulu ide la Kremlin. Actorul american a făcut vizite regulat în Rusia și a devenit cetățean al țării în 2016, când a primit personal un pașaport rusesc de la Vladimir Putin, păstrându-și in același timp și cetățenia americană.

Seagal a lucrat ca „reprezentant special” al Ministerului rus de Externe în Statele Unite și Japonia.

Steven Seagal, în vârstă de 70 de ani, practicant de arte marțiale - specialist aikido, a fost una dintre vedetele cinematografului de acţiune american din anii '80 şi '90.

Fostul actor american a susținut anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia, în 2014, și a susținut și invazia acesteia în Ucraina. El a vizitat zona ocupată Donbas vara trecută și a făcut și declarații în documentarul difuzat cu acel prilej. Într-un interviu la televiziunea rusă în 2022, Seagal a vorbit despre o amenințare existențială pentru Rusia din partea Ucrainei, relatând, în retorica Kremlinului, despre „nazismul” ucrainean și acțiunile „naziste” ale lui Zelenski, notează CNN.

Steven Seagal talking about the Olenivka Massacre, in which 53 Ukrainian POWs were killed. He says: 1. Ukraine did it in a HIMARS strike 2. The Ukrainian POWs were Nazis 3. Zelensky ordered the strike because the prisoners started talking. Disgusting! pic.twitter.com/5XOe3jqRra

Seagal în vizită la închisoarea din Olenivka, în apropiere de Donețk, unde erau prizonieri ucraineni, și care a fost bombardată pe 29 iulie, ucigând zeci de luptători ucraineni deținuți de ruși.

Steven Seagal in #Olenivka where #Azov Ukrainian fighters from Mariupol were tortured, murdered, and then blown up to hide evidence of war crimes. Of course footage is from Russian propaganda "Russia Today" channel. His insane claim: Ukrainians murdered them with HIMARS. pic.twitter.com/mQGT4m6URr