„Aproximativ 400.000 de persoane au trecut prin oraş, 106.000 au fost înregistrate ca persoane strămutate intern", a declarat Oleksandr Starukh, şeful Administraţiei militare regionale din Zaporojie, într-un interviu acordat Ukrinform.

„Înainte aveam un hub general care primea persoanele strămutate din toate regiunile, dar acum am decis să creăm hub-uri separate pentru fiecare district. Am deschis deja hub-uri pentru locuitorii din districtele Melitopol, Vasylivka, Polohy şi Berdiansk. Un hub pentru Mariupol a fost creat cu mult timp în urmă. Organismele de autoguvernare locală relevante se ocupă de aceste hub-uri. Noi am creat condiţiile, iar ei se ocupă de cazarea persoanelor strămutate", a explicat şeful Administraţiei militare regionale Zaporojie.