21 de polițiști din garda regală britanică, suspendați după ce au dormit în timpul serviciului

Sursă: Realitatea.net

Douăzeci și unu de ofițeri din cadrul unității de poliție responsabile cu protecția familiei regale britanice au fost suspendați din activitățile operative, după ce au fost acuzați că au dormit în timpul serviciului sau și-au părăsit posturile, potrivit BBC și CNN, care citează Scotland Yard.

Ancheta vizează polițiști din cadrul Comandamentului Regalității și Protecției Specialiștilor, structura responsabilă de securitatea membrilor Familiei Regale și a reședințelor regale.

Ofițerii sunt acuzați că au lăsat posturi nesupravegheate la Castelul Windsor

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, unii dintre ofițeri ar fi adormit în timpul serviciului la Castelul Windsor și și-ar fi lăsat posturile nesupravegheate. Poliția Metropolitană a anunțat că un total de 23 de ofițeri au primit notificări privind posibile abateri disciplinare, iar 21 dintre aceștia au fost trecuți temporar pe atribuții restricționate.

„Presupusul comportament nu se ridică la nivelul standardelor înalte așteptate de la ofițeri, în special în roluri de protecție în prima linie”, a declarat un purtător de cuvânt al Scotland Yard.

Ancheta continuă și la alte reședințe regale

Cei doi ofițeri care nu au fost plasați în atribuții restricționate nu vor mai fi detașați la reședințele regale pe durata anchetei. Poliția londoneză a precizat că verificările sunt în desfășurare și la alte proprietăți regale. Castelul Windsor, una dintre principalele reședințe ale regelui Charles al III-lea, este folosit atât pentru vizite private, cât și pentru evenimente oficiale și întâlniri de stat.