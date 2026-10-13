Franța escortează un petrolier suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei. Moscova acuză Parisul de „piraterie” VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 oct. 2026, 16:51

Armata franceză escorta marți spre insula Reunion un petrolier suspectat că face parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, utilizată pentru a ocoli sancțiunile occidentale impuse exporturilor de petrol. Nava DF Peak, înregistrată sub pavilionul Beninului, este cel puțin al cincilea petrolier cu legături cu Rusia confiscat de Franța din 2024 și până în prezent. Moscova a calificat operațiunea drept un act de „piraterie”, potrivit Reuters.

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