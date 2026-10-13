Franța escortează un petrolier suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei. Moscova acuză Parisul de „piraterie” VIDEO

Armata franceză escorta marți spre insula Reunion un petrolier suspectat că face parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, utilizată pentru a ocoli sancțiunile occidentale impuse exporturilor de petrol. Nava DF Peak, înregistrată sub pavilionul Beninului, este cel puțin al cincilea petrolier cu legături cu Rusia confiscat de Franța din 2024 și până în prezent. Moscova a calificat operațiunea drept un act de „piraterie”, potrivit Reuters.
Petrolierul, cunoscut anterior sub numele de Kaliningrad, a fost interceptat de militarii francezi în largul Oceanului Indian. Autoritățile franceze au decis să îl escorteze spre insula Reunion pentru verificări suplimentare, după ce au constatat nereguli legate de pavilionul sub care naviga.
„Am avut îndoieli cu privire la pavilionul sub care naviga această navă, așa că am efectuat un control”, a declarat marți colonelul Xavier Rival, purtător de cuvânt al armatei franceze, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Reuters.
„Aceste îndoieli persistă, astfel că nava se îndreaptă în prezent spre insula Réunion, la decizia procurorului, pentru a putea examina situația în detaliu”, a adăugat acesta.
Emmanuel Macron: Franța este hotărâtă să combată flota fantomă a Rusiei
Președintele francez Emmanuel Macron a publicat luni seară, pe platforma X, imagini cu militari francezi care au interceptat petrolierul și s-au urcat la bordul acestuia din elicoptere. Potrivit lui Macron, operațiunea s-a desfășurat la aproximativ 450 de mile marine sud de insula Reunion, teritoriu francez din Oceanul Indian.
„Franța este hotărâtă să combată flota fantomă, oriunde s-ar afla aceasta în lume”, a transmis liderul francez. Macron a precizat că petrolierul este suspectat că naviga sub pavilion fals și că era implicat în activități ilegale de transport de combustibil.
Compania Zheng Xin Marine, cu sediul în Hong Kong, figurează în bazele de date maritime drept administrator al navei. Reuters precizează că firma nu a putut fi contactată pentru a comenta situația.
Rusia acuză Franța de „piraterie” și invocă încălcarea dreptului internațional
Ambasada Rusiei în Franța a calificat confiscarea petrolierului DF Peak drept un act de „piraterie” și o încălcare flagrantă a dreptului internațional, potrivit agenției de presă ruse de stat RIA, care a relatat marți declarațiile reprezentanței diplomatice. Conform aceleiași surse, ambasada încearcă să stabilească dacă printre membrii echipajului se află cetățeni ruși. RIA a mai transmis că Franța nu a notificat Rusia cu privire la confiscarea navei.
Petrolierul DF Peak se află sub sancțiunile Statelor Unite, Regatului Unit și Uniunii Europene din 2024.
Potrivit datelor de urmărire a navelor furnizate de LSEG și citate de Reuters, petrolierul avea o încărcătură parțială. Nava a fost observată ultima dată în largul coastelor Madagascarului, pe 12 octombrie, la ora 04:29 GMT. Ultimul port în care a făcut escală a fost Guanta, în Venezuela.
Ce este flota fantomă a Rusiei și cum o ajută să ocolească sancțiunile
Sancțiunile impuse Rusiei după invadarea Ucrainei au urmărit să reducă veniturile Moscovei din exporturile de petrol. În acest context, Rusia a recurs la o rețea de petroliere cunoscută drept „flota fantomă”, formată în mare parte din nave vechi, care operează adesea în afara sistemelor obișnuite de reglementare și control. Aceste nave permit continuarea exporturilor de țiței rusesc, în ciuda restricțiilor occidentale. Unele folosesc pavilioane ale unor state diferite, o practică ce poate îngreuna identificarea proprietarilor reali, a încărcăturilor și a rutelor comerciale. De regulă, petrolierele din această rețea nu dispun de asigurări recunoscute pe scară largă sau de certificări de siguranță acceptate pe scară largă, ceea ce ridică probleme privind controlul și supravegherea transporturilor.
Europa și-a intensificat măsurile împotriva navelor suspectate că folosesc registre de pavilion false pentru a transporta petrol rusesc, inclusiv prin interceptarea și verificarea unor petroliere în largul mării.
SUA au relaxat temporar sancțiunile privind motorina rusească
Interceptarea petrolierului are loc în contextul unor noi presiuni asupra pieței internaționale a energiei. Luni, Statele Unite au relaxat temporar sancțiunile privind vânzarea de motorină rusească, în condițiile în care războiul din Orientul Mijlociu perturbă aprovizionarea cu petrol și contribuie la creșterea prețurilor. Măsura americană contrastează cu intensificarea acțiunilor europene împotriva navelor suspectate că transportă petrol rusesc prin intermediul unor structuri menite să evite sancțiunile occidentale.