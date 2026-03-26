Taxa de dezvoltare urbană din Sectorul 4, eliminată prin votul consilierilor AUR! Zeci de mii de contribuabili rămân cu sumele nerestituite

Taxa de dezvoltare urbană din Sectorul 4 a fost eliminată prin votul consilierilor locali, însă decizia vine prea târziu pentru zeci de mii de contribuabili care au achitat deja supraimpozitul de 593 de lei pe autovehicul și riscă să nu-și mai recupereze banii. Deși măsura a fost revocată în ședința din 25 martie 2026, disputa juridică rămâne deschisă, iar restituirea sumelor plătite depinde acum de instanță.

În ședința din 25.03.2026, Consiliul Local al Sectorului 4 a votat eliminarea supraimpozitului de 593 de lei pe autovehicul,

Contextul: ce era supraimpozitul denumit „taxă de dezvoltare”

Timp de mai bine de un an, locuitorii Sectorului 4 din București s-au confruntat cu o taxă pe care Primarul Daniel Băluță a botezat-o generic "taxă de dezvoltare urbană". În practică, era vorba de un supraimpozit de 593 de lei anual aplicat fiecărui autovehicul al cărui proprietar nu putea dovedi că deține un loc de parcare în sector.

Problema de fond era una simplă și devastatoare: în Sectorul 4 există aproximativ 100.000 de autovehicule pentru care nu există locuri de parcare disponibile. Cu alte cuvinte, taxa nu sancționa un comportament, ci pedepsea o lipsă infrastructurală pe care primăria însăși nu a rezolvat-o. Contribuabilii erau taxați pentru o problemă creată de administrație.

Votul din Consiliul Local: o victorie cu gustul amar al politicii. Taxa revocată, dar banii rămân dați

Consilierii locali AUR Matei Ștefănescu, Adrian Chiotan și Andrei Oprescu au votat eliminarea acestei taxe în cadrul Consiliului Local al Sectorului 4. De asemenea, încă de la adoptarea acestei taxe, fostul consilier local AUR Ovidiu Zară (actualmente consilier general în cadrul Municipiului București) a avut numeroase luări de poziție împotriva acestui supraimpozit.

"Să nu ne facem iluzii: PSD și PNL nu au votat eliminarea taxei din compasiune, ci pentru că au realizat că taxa oricum ar fi fost anulată în instanță, date fiind viciile grave de legalitate. Acțiunea în anulare va continua și avem în vedere un demers coelctiv spearat, pentru recuperarea sumelor plătite, împreună cu dobânda și indexarea cu rata inflației", declară Matei Ștefănescu, avocat și consilier local AUR care a inițiat o acțiune în anularea taxei, ce are termen pe 7 Aprilie 2026. Altfel spus, partidele de guvernare au evitat rușinea unei înfrângeri judiciare, nu au acționat din convingere.

"Suspendarea", o farsă juridică de 1 Aprilie?

Înainte de votul final pentru eliminare, primarul Băluță a convocat de urgență, cu mai puțin de 12 ore înainte, o ședință de Consiliu Local. Proiectul propus: nu eliminarea, ci "suspendarea" taxei, și aceasta doar de la 1 Aprilie și doar pentru persoanele fizice.

Această suspendare era un non-sens juridic: Codul Fiscal român nu prevede instituția "taxelor suspendate". Se poate proroga un termen de plată, dar taxa în sine nu poate fi pur și simplu "suspendată". Prin urmare, gestul primarului ar fi fost, în opinia consilierilor AUR, lipsit de orice fundament legal.

Mai mult, proiectul era discriminatoriu: persoanele juridice, inclusiv firme de ride-sharing cu zeci de mașini înregistrate, unele nici măcar active în Sectorul 4, erau excluse de la orice beneficiu. Penalitățile pentru primele patru luni din an continuau să curgă, iar cei care plătiseră deja taxa nu primeau nimic înapoi.

Bătălia din instanță: 7 Aprilie, termenul decisiv

Eliminarea politică a taxei nu înseamnă automat și recuperarea banilor plătiți de contribuabilii care au achitat-o în cursul anului 2025. Acțiunea în instanță pentru anularea taxei și restituirea sumelor achitate are termen pe 7 Aprilie, iar demersul juridic continuă independent de decizia Consiliului Local.

"Ca de obicei, taxa este revocată, dar cine a fost de bună-credință și a plătit ar urma să rămână bun de prost", atrage atenția avocatul Matei Ștefănescu, care asigură asistența juridică și reprezentarea în dosar.

Obiectivul declarat al demersului juridic este dublu: anularea taxei pe cale judiciară care ar produce efecte mai solide decât abrogarea politică și obligarea autorității locale la restituirea integrală a tuturor sumelor încasate în 2025.

Tabloul mai larg: taxe locale contestate în toată țara

Cazul Sectorului 4 nu este izolat. În paralel cu acțiunea împotriva taxei „Băluță”, demersuri similare în instanță vizează creșterile de taxe locale din București și din alte orașe ale țării. Pattern-ul este același: administrații locale care impun taxe sau majorări cu vicii de legalitate, știind că o parte a contribuabililor vor plăti pur și simplu fără să conteste.

Această practică ridică o problemă structurală: lipsa predictibilității fiscale. Cetățenii și companiile nu știu ce taxă va apărea mâine, dacă o plătesc sau nu, dacă va fi suspendată sau anulată și dacă vor recupera vreodată banii plătiți, sub amenințarea unor titluri executorii.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026