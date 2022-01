Mai mult, s-ar putea deteriora în continuare dacă sunt impuse restricţii mai dure, arată datele publicate miercuri de compania de analize financiare Markit, transmite Agerpres.



Extinderea rapidă a variantei Omicron a coronavirusului la finalul lui 2021 a determinat guvernele să reimpună restricţii, în special în Germania, cea mai mare economie din Europa.



Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) în zona euro, care măsoară activitatea în industrie şi sectorul serviciilor, a scăzut la 53,3 de puncte în decembrie, de la 54,4 puncte luna precedentă, conform datelor companiei Markit, cu sediul la Londra. Este cel mai redus nivel începând din martie 2020.



Un indicator PMI de peste 50 de puncte arată o expansiune a economiei, iar sub valoarea de 50 de puncte indicatorul reflectă o contractare a economiei.



"Datele Markit confirmă faptul că economia zonei euro a încheiat 2021 într-o stare de slăbiciune. Redresarea a pierdut din avânt la finalul anului, dar încă are să înregistreze creştere", a apreciat Jack Allen-Reynolds de la Capital Economics.



Restricţiile au afectat sectorul serviciilor în Germania, iar temerile privind răspândirea variantei Omicron a coronavirusului înrăutăţesc perspectivele pentru ianuarie, în timp ce în Franţa activitatea economică a fost sub estimările iniţiale din cauza pandemiei.



Cu toate acestea, încrederea consumatorilor în Franţa, a doua mare economie a zonei euro, s-a îmbunătăţit luna trecută.