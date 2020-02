Suedezii de la ABBA revin în 2020

Revenirea legendarei trupe a fost confirmată de Benny Andersson, care a declarat pentru site-ul ABBA Talk că în luna septembrie a acestui an vom putea asculta cinci noi piese ABBA, scrie unsitedemuzica.ro.

Întrebat dacă de această dată chiar vor lansa muzica promisă, Benny Andersson, membru fondator al formației, a spus că el, personal, așa ar vrea, dar că această decizie nu poate fi luată decât de întreaga formație.

Totuși, compozitorul și producătorul de 73 de ani acum a confirmat că în luna septembrie a acestui an vom putea asculta 5 noi piese ABBA.

„Da, sunt pe drum. Vor fi disponibile anul acesta. Cred că după terminarea verii. Dar pot doar să ghicesc, pentru că nu sunt foarte sigur. Nu pot promite nimic, dar dacă ar fi după mine aș zice că în septembrie. Dar nu pot decide numai eu.. Dar asta ne dorim”, a declarat claviaturistul Anderson.

Cea mai populară trupă suedeză din toate timpurile s-a reunit în 2018 pentru a înregistra muzică nouă, dar au tot amânat lansarea noilor piese din motive „tehnice”.

O nouă piesă, "I Still Have Faith In You", urma să fie lansată pe BBC în 2018, o alta anunțată era "Don’t Shut Me Down".

Anterior, Bjorn Ulvaeus și foștii săi colegi, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad și Agnetha Faltskog, s-au reunit pentru a planifica un turneu virtual, în care urmau să apară sub forma unor avataruri digitale.

Ultimul album oficial ABBA, „The Visitors”, a fost lansat în 1981. A fost ultimul album de studio al grupului, vândut în peste 380 milioane de discuri pe plan mondial.

Trupa suedeză ABBA, care a ăncântat mii de fani între anii 1974 și 1982, a devenit cea mai bine vândută formație din istoria muzicii pop, grație unor piese precum "Money, Money, Money", "Mamma Mia" și "The Winner Takes It All". ABBA s-a făcut remarcată prin câștigarea concursului Eurovision, cu piesa "Waterloo", în 1974.

Membrii trupei, Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson şi Anni-Frid Lyngstad, nu au mai susţinut în mod oficial niciun concert împreună după ce s-au despărţit, în 1982. Björn şi Agnetha au fost căsătoriţi din 1971 până în 1980, în timp ce Benny şi Anni-Frid au divorţat în 1980, după o căsnicie de doar doi ani.

Grupul a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în 2010, iar, în 2015, piesa "Dancing Queen" a fost inclusă în Grammy Hall of Fame.