Ștefan Bănică va susține patru concerte de Crăciun la Sala Palatului. Cât costă biletele!

Pentru anul acesta, au fost anuntate initial trei concerte de Craciun: 13, 14, 15 decembrie. Insa cererea mare de bilete a determinat organizatorii ca și în acest an să suplimenteze numărul de concerte. Astfel, la cererea publicului, Stefan Banica va sustine si al patrulea concert de Craciun: pe data de 12 decembrie, ora 19:30, la Sala Palatului.

Stefan Banica se va intalni cu publicul sau in acest an, la Sala Palatului, in patru seri: pe 12, 13, 14 și 15 decembrie, ora 19:30.

„Ma bucur sa aud ca oamenii isi doresc sa fie prezenti intr-un numar atat de mare la concertele mele de Craciun. In fiecare an, la show-urile noastre de la Sala Palatului, vin oameni din toate colturile tarii si chiar din strainatate! Le multumesc celor care vor fi alaturi de noi si in acest an. Va fi un concert special, pentru ca devenim „majori” , implinim 18 ani de concerte de Craciun. Abia astept sa ne intalnim la Sala Palatului in luna decembrie in cele patru seri de concert, sa traim impreuna momente care sper sa devina de neuitat!", a declarat Stefan Banica

Concertul Extraordinar de Crăciun Ștefan Bănică a făcut istorie, atingând recorduri imposibil de egalat de un alt artist român, atât ca număr de spectatori (peste 330.000), cât și ca număr de concerte sold-out (72 show-uri de Craciun), însumând 144 ore de muzică live.

Biletele se gasesc la Sala Palatului, Stația de Metrou Unirii 1 și online pe: www.vandbilete.ro, www.eventim.ro, www.blt.ro, www.myticket.ro, www.entertix.ro, www.iabilet.ro, www.bilete.salapalatului.ro. Informatii: 0722.408.143, 0745.171.770.

Prețurile biletelor variază între 100 și 200 de lei.